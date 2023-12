Da v ljubljanskih Murglah le ni vse tako idilično, kot si zaradi tamkajšnjih bogatih in vplivnih prebivalcev marsikdo predstavlja, dokazuje prizor v ulici Pod topoli. »Murgle so kot Murgle Peyton,« pravi Meri Konjar iz te ulice, pri čemer s Peytonom misli na ameriško televizijsko žajfnico Mestece Peyton, ki je v 60. in v 70. letih prejšnjega stoletja zaradi takšnih in drugačnih spletk med tamkajšnjimi junaki praznila tudi ljubljanske ulice. Blizu njene vrstne hiše z velikim vrtom so garaže, a izstopa ena, tista v lasti D. P. Da z njo ni vse tako, kot bi moralo biti, je jasno vsakomur, ki se p...