Voznik si bo zapomnil to vožnjo: poglejte, kaj se mu je zgodilo med Ajdovščino in Vrtojbo

Policiste Policijske postaje Nova Gorica so v ponedeljek obvestili o nevarnem dogodku na hitri cesti med Ajdovščino in Vrtojbo. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani voznik z osebnim vozilom med dohitel drugega voznika, ki je vozil po desnem voznem pasu in mu celo grozil da mu bo vzel življenje.

Neznani voznik je vozil vzporedno z drugim vozilom in skozi okno kričal na drugega voznika in objestno vozil - pospeševal in zaviral in onemogočal vožnjo drugemu vozilu. Pri tem je voznika ustrahoval in zagrozil, da ga bo napadel in pokončal njegovo življenje.

Vznemirjanje in grožnje so trajale, vse dokler drugi voznik na odcepu za Vrtojbo ni zapustil hitre ceste.

Policistom identiteta voznika še ni znana, medtem pa so ugotovili, kdo je lastnik avtomobila.

Policija še dodatno zbira obvestila glede vseh okoliščin navedenega varnostnega dogodka z elementi kaznivega dejanja.