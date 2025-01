Voznik avtobusa pri zavijanju oplazil pešca

Včeraj, okoli 13. ure se je na Vrhniki zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in pešec.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker voznik avtobusa pri zavijanju z zadnjim delom, avtobusa oplazil pešca na hodniku za pešce. Pri tem se je pešec lažje telesno poškodoval. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja,« sporočajo PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 322 klicev, 106 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 38 nanašalo na kriminaliteto, 26 na javni red in mir, ter 28 na prometno varnost.



Pri prometni varnosti so obravnavali 8 prometnih nesreč z materialno škodo in nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami.