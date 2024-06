Vozil v skupini štirih motoristov, odpeljali so ga s helikopterjem

Včeraj ob 16.30, so policisti obveščeni o prometni nesreči III. kategorije na glavni cesti med Dolenjo Trebušo in Stopnikom, kjer je padel in se poškodoval tuji motorist.

Dean Božnik s PU Nova Gorica: »Ugotovljeno je bilo, da je 64-letni motorist, državljan Češke, vozil v skupini štirih motoristov po glavni cesti iz Idrije proti Tolminu. Ko je pripeljal na ravni del ceste je zaradi utrujenosti oz. trenutne oslabelosti (najverjetneje zaradi dehidracije) zapeljal desno izven vozišča in z desnim bočnim delom motornega kolesa trčil v tam parkirano avtomobilsko prikolico. V prometni nesreči je češki motorist utrpel predvidoma hude telesne poškodbe (sum zloma obeh nog in roke). Kasneje so ga na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa so poškodovanca s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.«

Policisti PP Tolmin bodo glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep.