Vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v krvi imel kar 2,6 promila alkohola

Policisti PP Krško so v petek, 4. oktobra, okoli 20. ure v naselju Kalce - Naklo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali.

Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 60-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligrama alkohola (2,6 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so mu tehnično neizpraven avtomobil, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog.

Za ugotovljene kršitve je določena kazen v višini 3.740 evrov.