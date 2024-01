V Velenju zaradi alarma evakuiral 34 oseb

Ob 10.49 se je na Partizanski cesti v Velenju v podjetju sprožil požarni alarm na odsesovalni napravi in posledično se je vklopilo gašenje na laserski napravi. Zaradi alarma se je evakuiralo 34 oseb, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGE Velenje so prezračili objekt in resetirali požarno centralo.