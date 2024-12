V Solkanu ustavljen promet: previsok tovornjak je močno poškodoval železniški most

V Solkanu je dopoldne 52-letni voznik s tovornim vozilom za prevoz betona trčil v železniški most. Po dosedanjih ugotovitvah policije voznik ni upošteval prepovedi prometa za vozila, višja od 3,4 metra. V nesreči je na mostu nastala resna poškodba, premaknilo naj bi ga za več deset centimetrov. Železniški promet v smeri Soške doline je onemogočen.

V nesreči, o kateri so bili na Policijski upravi (PU) Nova Gorica obveščeni danes nekaj po 11. uri, naj bi bil voznik lažje poškodovan in so ga reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Kot so še sporočili s PU Nova Gorica, je po prvih ugotovitvah zaradi trka tovornega vozila (črpalke za beton) v železniški most nastala resna poškodba, most naj bi premaknilo za več deset centimetrov. V teku je reševanje tovornega vozila izpod mostu.

Izdali so mu plačilni nalog

Poleg policistov so na kraju prometne nesreče posredovali tudi gasilci, uslužbenci Slovenskih železnic in delavci komunalnega podjetja. Hkrati je uslužbencem Slovenskih železnic približno 200 metrov pred krajem prometne nesreče uspelo pravočasno ustaviti tovorni vlak, ki je prihajal iz smeri naselja Anhovo.

Policisti bodo 52-letnemu povzročitelju prometne nesreče zaradi neupoštevanja prometne signalizacije in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izdali plačilni nalog. Policija je o nesreči obvestila tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še navedli na PU Nova Gorica.