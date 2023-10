V Slovenski Bistrici trčenje, 5 poškodovanih prepeljali v UKC Maribor

Ob 18.22 sta v Vošnjakovi ulici v Slovenski Bistrici trčili osebni vozili. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, reševalcem NMP nudili pomoč pri oskrbi poškodovanih oseb in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci so 5 poškodovanih oseb prepeljali v UKC Maribor.