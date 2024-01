V Puconcih so obupani, nekdo okrutno obračunava z nedolžnimi bitji

Obrnili smo se na Društvo za zaščito živali Pomurja; izvedeli smo, da so prav oni grozljivi dogodek v kraju Lemerje v Občini Puconci prijavili policiji. »Ostajam brez besed, žalostna z veliko vprašanji,« je povedala aktivistka društva Ana M. Žnidarič, ki je dodala, da se je dejanje zgodilo pri njihovi članici, ki je tudi sama lastnica mačk in pogosto zagotavlja začasni dom mucam, dokler ne najdejo nove strehe nad glavo. Imela naj bi slabe odnose z enim od krajanov in zato ga sumijo srhljivega obračuna; v zadnjem času naj bi bilo tako zastrupljenih že sedem mačk, zadnji dve pa sta v hudih bolečinah in trpljenju poginili v teh dneh.

7 mačk naj bi poginilo v zadnjem času.

Takoj k veterinarju

Obdukcija bo razkrila točen vzrok. FOTO: arhiv društva

Točen vzrok bo potrdila obdukcija, jasno pa je, da so med nami ljudje, ki načrtno zastrupljajo štirinožne prijatelje drugih ljudi. Zato ljubitelji živali in strokovnjaki pozivajo vse lastnike mačk in psov, naj bodo zelo previdni. Takšno trpinčenje živali v Pomurju ni novost. Neuradno smo izvedeli, da naj bi mački iz Lemerja pokončal polžji strup, pri katerem se znaki zastrupitve pojavijo od 30 minut do tri ure po zaužitju.

Kot pojasnjujejo na veterinarski fakulteti, med klinične znake zastrupitve spadajo nekoordinirani gibi, vznemirjenost, vzdražljivost, pospešeno dihanje in povečana frekvenca bitja srca, kongestija sluznic, blede sluznice, intenzivno slinjenje, razširjeni zenici, povečana telesna temperatura, dehidracija, bruhanje, krvav izbruhek, driska, napet trebuh, zaspanost in ataksija. Med znake hude zastrupitve pa spadajo oteženo dihanje, zavora dihanja, modrikaste sluznice, motnje srčnega ritma in smrt zaradi zastoja dihanja. Zastrupitev lahko povzroči okvaro jeter in ledvic, posledice pa so lahko driska, izguba spomina in začasna slepota.

Na fakulteti še pišejo, da je treba po zaužitju polžjega strupa žival odpeljati k veterinarju.