Danes ob 3.47 je v naselju Jarčji Vrh, občina Škocjan, gorelo gospodarsko poslopje velikosti deset krat štiri metre, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Bučka in Škocjan so ogenj pogasili in z gradbenim strojem pomagali pri sanaciji požarišča.

V lesenem objektu, ki ga je ogenj uničil, so zgoreli dve kozi, nekaj kokoši, krmila za živino in ročno orodje.