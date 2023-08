Nizozemsko-makedonski prepir: v Portorožu ga je zaštihal

Devetindvajsetletni Nizozemec Anthonie Johannes Brian Boerkamp je predlani poleti delal v lucijskem lunaparku, toda nekega dne se ni pojavil v službi. Pristal je namreč v priporu, nekaj mesecev pozneje pa so ga na koprski okrožni sodniji obsodili zaradi poskusa uboja. Sedemnajstega julija 2021 ponoči je v Portorožu med prepirom z nožem na preklop dvakrat zabodel makedonskega državljana Zdravka Gazinkovskega.

Vbodov sploh ni čutil

»Med prepirom je vzel nož in me zaštihal. Nisem čutil vbodov,« je na sojenju Nizozemcu povedal 32-letni Gazinkovski, ki ima začasno bivanje prijavljeno v Luciji. Zgodilo se je na portoroški promenadi v bližini lokala Pergola. Po prepričanju tožilstva je Boerkamp brez kakšnega posebnega razloga napadel Gazinskovskega. Ta je Nizozemca v angleščini vprašal le »Kje je tvoj jebeni problem«, nato pa sta se začela prerivati in Boerkamp je izvlekel nož ter Gazinskovskega torej dvakrat zabodel. Z nožem, ki je imel približno deset centimetrov dolgo rezilo, mu je povzročil dve rani, centimeter dolgo vbodno rano v predelu prsnega koša, pod ključnico, in centimeter in pol dolgo rano, globoko najmanj tri centimetre, v ledvenem delu hrbta.

Po odsluženi kazni ga čaka izgon iz Slovenije. FOTO: Aleksander Brudar

Obtoženi je na sodišču zanikal očitke, da je hotel Makedonca, s katerim sta se naključno srečala, ubiti. Trdil je, da pri sebi sploh ni imel noža. Ob koncu okrožnega procesa je tožilka Vesna Medica zanj predlagala kazen pet let in pet mesecev zapora, Nizozemčev odvetnik Aljoša Štampar Strojin pa je menil, da bi moralo sodišče izreči oprostilno sodbo, saj da tožilstvu ni uspelo dokazati kaznivega dejanja poskusa uboja.

Tri leta izgona iz države

Sodnica Barbara Franca je njegovemu klientu prisodila štiri leta in pol zapora ter mu izrekla še stransko kazen tri leta izgona iz države. »Glede na dele telesa oškodovanca, proti katerim je obtoženi zamahoval, je očitno, da mu je poskušal vzeti življenje, kar pa mu ni uspelo,« je dejala v obrazložitvi sodbe in dodala, da je pri odmeri kazni upoštevala, da je imelo kaznivo dejanje lažje posledice. Gazinovskega so namreč po oskrbi ran kmalu izpustili iz bolnišnice.

Hkrati pa je sodnica upoštevala, da je bil Boerkamp na Nizozemskem že večkrat obsojen, tudi zaradi nasilnih kaznivih dejanj. Tisto noč je bil tudi pijan, toksikološke preiskave so pokazale, da je imel v krvi najverjetneje 1,89 promila alkohola, analize pa so pokazale tudi prisotnost kanabisa. Izvedenec je sicer ugotovil, da je imel alkohol velik vpliv na ravnanje obtoženega, ni pa bistveno vplival na njegovo sposobnost obvladovanja in razumevanja ravnanja.

Agresijo, ki presega običajno ravnanje v konfliktnih situacijah, je treba strožje kaznovati.

Na sodbo sta se pritožila tako tožilka kot zagovornik obtoženega. Prva je po pričakovanjih ponergala nad višino kazni, odvetnik pa je bil v pritožbi mnenja, da bi moralo višje sodišče Boerkampa oprostiti ali pa sodbo razveljaviti ter zadevo vrniti v novo sojenje.

Zgodilo se je v središču Portoroža. FOTO: Jure Eržen

Višji sodniki so se strinjali s tožilko in Nizozemcu kazen zvišali na pet let in pet mesecev zapora. Presodili namreč so, da je okrožno sodišče premalo upoštevalo oteževalne okoliščine in dejstvo, da je bil obtoženi že šestkrat obsojen za kazniva dejanja, tudi taka z uporabo sile. Med sojenjem se je izkazalo tudi, da je nagle jeze, ob razglasitvi okrožne sodbe se je denimo najprej nasmihal, nato pa se je začel razburjati, češ da ne želi več poslušati, in sta ga pravosodna policista odpeljala v pripor. Dejanje je po sodbi storil iz čiste objestnosti. Pritožbeni senat, ki ga je vodil Vitomir Bohinec, pa je med drugim zaključil, da je treba agresijo, ki presega običajno ravnanje v konfliktnih situacijah, strožje kaznovati.