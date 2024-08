V petek so na številko 112 poklicali s kar 249 lokacij

V poznem popoldanskem in večernem času so se v osrednjem in severovzhodnem delu Slovenije pojavile nevihte z močnim vetrom in točo, Uprava RS za zaščito in reševanje pa je skupaj zabeležila 249 lokacij izrednih dogodkov. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa, prekrivali poškodovane strehe objektov in črpali vodo iz poplavljenih objektov.

Kot so sporočili iz uprave, je do izrednih dogodkov prišlo na območjih občin Apače, Benedikt, Celje, Cerkvenjak, Črenšovci, Črna na Koroškem, Dravograd, Duplek, Gornja Radgona, Gorišnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Juršinci, Križevci, Kungota, Laško, Lenart, Litija, Ljutomer, Maribor, Ormož, Pesnica, Prevalje, Radeče, Radenci, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rogašovci, Semič, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Šentilj, Škofljica, Šoštanj, Trbovlje, Velenje, Veržej, Vojnik in Zagorje ob Savi.

Regijski centri za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje so aktivirali 106 gasilskih enot, ki so večinoma odstranjevale podrta drevesa, prekrivale poškodovane strehe objektov ter črpale vodo iz poplavljenih objektov.

V času neurij se je sprožil tudi en zemeljski plaz.