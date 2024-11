V nedeljo zjutraj ustavili voznika, imel nekaj manj kot 2 promila in pol!

Kranjski policisti so imeli včeraj nekaj čez 8. uro v postopku 36-letnega voznika, ki je vozil avtomobil pod vplivom alkohola (1,16 mg/l, kar je nekaj manj kot 2 promila in pol!!!). Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v nadaljnjo obravnavo pristojnemu okrajnemu sodišču.

Avtomobil so mu zasegli

Tržiški policisti so včeraj okoli 8.30 obravnavali 62-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

Imel več kot 2 promila in pol!

Kranjski policisti so imeli včeraj okoli 20. ure v postopku 37-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Vozil je tudi pod vplivom alkohola (1,22 mg/l, kar je več kot 2 promila in pol!!!). Za vožnjo brez vozniškega dovoljenja bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču. Za vožnjo pod vplivom alkohola pa policisti zanj vodijo še prekrškovni postopek.