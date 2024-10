V krvi imel okoli 2 promila, prišlo je do prometne nesreče

Škofjeloški policisti so včeraj nekaj čez 20. uro obravnavali prometno nesrečo na relaciji Kropa–Dražgoše.

Po do sedaj zbranih obvestilih je 39-letni voznik v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in z avtomobilom bočno trčil v avtomobil voznika, ki je pravilno pripeljal nasproti. Voznik je avtomobil vozil tudi pod vplivom alkohola (0,94 mg/l, kar je okoli 2 promila!!!). Odrejeno mu je bilo pridržanje do 12 ur. Policisti za voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa, sporočajo s PU Kranj.

O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. Po prihodu policistov na kraj dogodka se je nedostojno vedel tudi do njih, zato zanj vodijo še prekrškovni postopek.