V Kranju pes ugriznil 10-letno deklico, skrbnica se je sama zglasila na policiji

Ta teden je pred zdravstvenim domom v Kranju pes skočil na 10-letno deklico in jo ugriznil v obraz. Po pozivu policije, naj se jim skrbnica javi, je ta to tudi storila. Policisti zoper njo vodijo prekrškovni postopek, o ugrizu psa pa so obvestili tudi upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kranjski policisti so bili v ponedeljek nekaj po 19. uri obveščeni o dogodku, ki se je zgodil tega dne okoli 18.10 na semaforiziranem križišču Oldhamske in Bleiweisove ceste v Kranju. Po do sedaj zbranih obvestilih je skrbnica s psom na križišču čakala na prečkanje ceste. Ko se jima je približala druga oseba, je pes skočil nanjo in jo ugriznil. Bil je na povodcu.

»Skrbnica psa se je sama javila na Policijsko postajo Kranj. Policisti za njo vodijo prekrškovni postopek v smeri storitve prekrška po četrtem odstavku 46a. člena zaradi kršitve 17. točke prvega odstavka istega člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv). Policisti so o ugrizu psa obvestili tudi upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR),« so danes sporočili s PU Kranj.