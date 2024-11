V enem dnevu kar devet vlomov! Policija svetuje to ...

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 609 klicev, 207 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 72 nanašalo na kriminaliteto, 49 na javni red in mir, ter 63 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 11 tatvin, 11 vlomov (v dveh primerih je ostalo pri poskusu) in 11 primerov poškodovanja tuje stvari.

Nepridipravi so na območju PU Ljubljana vdrli v več hiš, iz katerih so odtujili:

Za Bežigradom je neznani storilec odtujil denar. Lastnika je oškodoval za okoli 1500 evrov.

V Mostah je v dveh primerih neznani storilec odtujil računalnik. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

V Ribnici je v dveh primerih neznani storilec odtujil nakit. Lastnika je oškodoval v prvem za nekaj tisočakov, v drugem primeru pa za tri tisoč evrov.

V okolici Grosuplja je neznani storilec odtujil motorni žagi znamke Husqvarna. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

Varni niso bili niti nestanovanjski objekti. V Kočevju je neznani storilec vlomil v klet in odtujil udarna vrtalnika, s čimer je lastnika oškodoval za okoli 300 evrov.

Zunanja osvetlitev na senzorje gibanja odvrača nepridiprave, saj jim oteži skrivanje. FOTO: Virrage Images/shutterstock

V Šiški in Mostah so se lotili gradbenih kontejnerjev, od koder so odtujili več orodja in električnih vodnikov. Povzročili so za več tisoč evrov škode.

Preverjeni koraki, ki pomagajo proti vlomu

Policisti občane pozivajo, naj dosledno zaklepajo vrata in zapirajo okna. Poleg tega svetujejo: »Pozorni bodite na neznane osebe in vozila, ki bi si ogledovale vašo okolico in bi se lahko pripravljale na izvršitev kaznivega dejanja. Zapomnite si podatke o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe, saj ti podatki policistom lahko bistveno pripomorejo k uspešni preiskavi kaznivega dejanja, v kolikor bi do takega dejanja prišlo.«