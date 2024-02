V centru Ljubljane ji je odprl torbico in poskušal vzeti denarnico

Policisti so bili v četrtek, 22. februarja, zvečer obveščeni o poskusu drzne tatvine na območju centra Ljubljane. Storilec je stopil do oškodovanke in ji iz torbice, ki jo je že odprl, poskušal odtujiti denarnico.

Oškodovanka je to zaznala, osumljenec pa je peš pobegnil. Na kraj dogodka je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so po opisu in obvestilih občanov prijeli osumljenega 29-letnega državljana Maroka in mu odvzeli prostost.

Po zbranih obvestilih bo predvidoma danes priveden k preiskovalnemu sodniku.