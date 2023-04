Ustavil ga je 'stinger', policisti ugotovili, da se je izmikal vročitvi pošte

Mariborski policisti so včeraj v popoldanskem času med vožnjo ustavljali voznika, državljana Slovenije, ki večkratnih znakov policistov za ustavljanje ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval.

Policisti so v naselju Hoče bili primorani uporabiti sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev, t.i. stinger. V postopku je bila ugotovljena identiteta voznika, za katerega se je ugotovilo, da je stari znanec policistov oz. da so ga policisti v preteklosti že obravnavali za različna kazniva ravnanja. Vozniku so policisti očitali več kršitev cestno prometnih prekrškov, zaradi česar so na Okrajno sodišče v Mariboru podali enotni obdolžilni predlog.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je voznika iskalo ljubljansko sodišče, saj se je izmikal vročitvi pošte. Zoper navedenega voznika je podan tudi sum storitve kaznivega dejanja tatvine, kar obravnavajo policisti Policijske postaje Šentilj.