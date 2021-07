Usodna ohladitev v vodi

Padel s surf deske

Zdravnica je potrdila smrt in odredila sanitarno obdukcijo.

Ohladitev v vodi je bila minuli konec tedna usodna za 68-letnika v akumulacijskem jezeru Vogršček. O smrti 61-letne ženske v morju pri Izoli pa so poročali z Obale.V nedeljo ob 17.41 so policisti OKC PU Nova Gorica prejeli klic, da se v akumulacijskem jezeru Vogršček utaplja moški. »Po zdaj zbranih podatkih se je 68-letnik nekaj po 17. uri usedel na surf desko in z njo v sedečem položaju veslal proti sredini jezera. Po približno pol ure je iz neznanega vzroka padel s surf deske v jezero,« je sporočil, tiskovni predstavnik PU Nova Gorica.Na kraj dogodka so takoj odhiteli policisti, poklicni gasilci in potapljači JZ GRD Nova Gorica ter novogoriški reševalci. »Pri iskanju moškega na delu jezera, kjer so ga očividci nazadnje videli, so se jim pridružili tudi štirje potapljači Društva za podvodne dejavnosti Soča,« je pojasnil Božnik. Potapljači so pregledovali območje in dno jezera tudi s pomočjo čolna in sonarja. Ob 21.22 so moškega našli približno sto metrov od obale in izvlekli iz vode. Zdravnica je na kraju samem potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, kjer bodo ugotovili natančen vzrok. Svojci pa so potrdili identiteto pokojnega. »Glede na vse ugotovljene okoliščine tragičnega dogodka so policisti tujo krivdo izključili in bodo v zvezi z dogodkom s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« je še povedal Božnik.Že v petek ob 21.28 so pri ladjedelnici v Izoli naključni mimoidoči iz morja potegnili nezavestno žensko. Kljub oživljanju, ki so ga do prihoda reševalne ekipe izvajali policisti, 61-letni državljanki Slovenije žal ni bilo več pomoči, je sporočils PU Koper. Tudi v tem primeru je tuja krivda izključena. V nedeljo v zgodnjih jutranjih urah pa je v Portorožu v plitvo morje skočil opit moški. »Policisti so ugotovili, da si je pri skoku v vodo glavo poškodoval 32-letnik. Iz morja so ga še pred prihodom policistov potegnili prijatelji, moškega pa so odpeljali v SB Izola,« je sporočil Griljc.Pri Izoli pa je kopalec utonil tudi včeraj. Ob 10.48 je v bližini plaže Delfin namreč reševalec iz morja potegnil moškega, ki se je utapljal. Kljub hitremu posredovanju reševalca na motorju in Prehospitalne enote Obala je 77-letnik umrl. Odrejena je bila obdukcija.