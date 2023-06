Umorjenemu naj bi zdilal koko, njegov odvetnik pa: DNK obtoženega je podtaknjen

»Ne vem, ali je telefon moj,« je včeraj pripomnil Zasavec Nejc Sernel, potem ko sodni izvedenec za računalništvo in informatiko Žiga Miklavžin nikakor ni mogel vstopiti v nobenega od Sernelovih zaseženih GSM-aparatov. Tri njegove prenosne telefone je na obravnavo prinesla koprska okrožna sodnica, predsednica tričlanskega senata Polona Trebežnik Šlibar, da bi preveril lokacijske podatke obtoženega. Ti bi lahko izkazali, ali je bil dobavitelj mamil 1. aprila lani umorjenemu razpečevalcu Darju Grmeku kdaj v Kobjeglavi oziroma ali mu je 499,08 grama kokaina prodal. Po včeraj modificirani obtožbi naj bi Sernel od 21. oktobra predlani do smrti Kobjeglavca hranil skoraj pol kilograma kokaina, ki je bil potem prodan Grmeku.

DNK obtoženega je podtaknjen.

Izvedenec je vsa gesla nekajkrat vnesel v aparate, a niso bila prava. Sernel je za telefona, ki ju menda v kritičnem času ni več uporabljal, gesli povedal že v preiskavi, tretje (napačno) pa včeraj. Naposled je izvedenec odnehal. »Še trije poskusi možnosti vpisa gesla so, potem bo sistem podatke izbrisal oziroma ga ponastavil na tovarniške nastavitve,« je prenesel, kar se je izpisalo na aparatu, ki pa naj bi ga uporabljal do zasega. Telefon je bil v ovitku, zdaj, ko je aparat brez njega, pa ga ni prepoznal.

Neuspešen tudi prstni odtis

»Prvič slišim, da bi se kar izbrisali podatki. Ponavljam, z mojim telefonom se je manipuliralo,« je bil na sojenju nejevoljen obtoženi. Neuspešen je bil poizkus odklepa s prstnim odtisom 38-letnika. S forenzičnimi orodji bi vanj lahko vstopili kriminalisti, je navedel Miklavžin in še, da bi za lokacijske podatke lahko prosili operaterja, Google, lahko pa bi bili shranjeni tudi v računalniku.

Adriano Petelin, obtožen umora iz koristoljubja, zločina ne priznava. FOTO: Moni Černe

Sernelov zagovornik Branko Gvozdić je očrnil delo koprskih kriminalistov. »Policisti niso hoteli vstopiti v telefon, očitno vedoč, da bi razkritje podatkov pomagalo zagovoru in obrambi obtoženega. Razpolagajo z vsemi programi, s katerimi bi lahko vstopili,« je nizal odvetnik, ob tem pa navedel ime podjetja, katerega zaposleni bi policiji lahko pomagali vstopiti v naprave, policisti pa so namesto tega telefone pri sebi hranili leto dni. Biološko sled, najdeno v hiši umorjenega na vrečki s kokainom, so, tako obramba, Sernelu nastavili.

»DNK obtoženega je podtaknjen. Lepilnega traku in ovoja z lepilnim trakom se ni dotikal,« je zagotovil Gvozdić. Obtoženi ima interes, da se ugotovijo lokacijski podatki, slednji bi namreč pokazali, da sploh ni imel stikov s pokojnim Grmekom, je nadaljeval zagovornik. Sernel krivdo zanika, rekoč, da pokojnega ni poznal ter da nikoli ni bil v Kobjeglavi. Ob branju kazenske ovadbe da je prvič slišal za njegovo ime. Po njegovem bi biološka sled na paketu kokaina lahko tja prišla s kakšnega predmeta v zasavskem gostinskem lokalu njegove partnerice, kjer je bil vzdrževalec.

Novi strokovnjak?

»Obramba predlaga, da se telefon pošlje sodnemu izvedencu Janku Šavniku oziroma podjetju, ki vanj lahko vstopi.« Podrejeno je predlagal izvedenca za DNK-preiskave, ki ni zaposlen na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, laboratorij pa naj bo iz tujine. O predlogu obrambe se senat včeraj ni odločal.

Darjo Grmek je umrl nasilne smrti, se je pa pečal z mamili. FOTO: Facebook

Državna tožilka Ika Leban je pojasnila, da sta izvedenca za forenzično kriminalistično preiskavo Mojca Jovan in Gorazd Pezdir že pojasnila, da »na tem mestu ni moglo priti do kontaminacije DNK in da ta nedvomno pripada obtoženemu«.

Sernelu, ki je bil leta 2019 na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen zaradi posesti poldrugega kilograma kokaina, grozi deset let zapora, 59-letnemu Adrianu Petelinu, ki je obtožen umora Grmeka iz koristoljubja, pa od 15 do 30 let. Ta bo zaradi nadaljevanja predobravnavnega naroka predvidoma konec meseca sedel na zatožno klop istega sodišča.

Tožilstvo Petelinu očita, da je Grmeka z vrtnimi škarjami in nožem 25-krat zabodel, ga porezal po vratu in glavi, hrbtu in prsnem košu. Kraševcu je zaradi obsežne krvavitve odpovedalo srce. Petelinove biološke sledi so odkrili, a tudi on trdi, da ni morilec ter da mu ni dolgoval več tisoč evrov, kar naj bi bil motiv.