Uhajal plin, iz stanovanja umaknili pet oseb

Ob 15.01 so na Glavnem trgu v Šoštanju stanovalci zaznali vonj po plinu iz stanovanja v večstanovanjskem objektu, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Šoštanj mesto so iz stanovanja umaknili pet oseb, odstranili puščajočo plinsko jeklenko ter pregledali in prezračili prostore. Obveščene so bile pristojne službe.