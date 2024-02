Tuji državljan po naši avtocesti norel z več kot 200 kilometri na uro

V petek so prometni policisti na pomurski avtocesti v smeri proti Lendavi ustavili državljana Turčije, ki je po avtocesti vozil 206 kilometrov na uro, kljub temu da je omejitev hitrosti 110 kilometrov na uro.

Državljanu Turčije so bile izrečene globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.