Trojici, odgovorni za izlitje gnojevke, grozi zaporna kazen

Koprski kriminalisti so zaključili preiskavo izlitja gnojevke v naselju Studenec pri Postojni, ki se je zgodilo v drugi polovici februarja.

»Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj obremenjevanje in uničevanje okolja ter povzročitev splošne nevarnosti je bila na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba zoper tri odgovorne osebe družbe, ki upravlja s kmetijo, na kateri je prišlo do izlitja,« so ob tem sporočili iz Policijske uprave Koper.

Pojasnili so še, da je za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja, ki ga posameznik stori iz malomarnosti, zagrožena denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, v primeru, da ga posameznik prav tako zagreši iz malomarnosti, pa je zagrožena zaporna kazen do enega leta.