Trgovina z ljudmi pri Mariboru, kriminalisti pridržali tri osumljence

Mariborski kriminalisti so obravnavali kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, katerega storitve so osumljeni 53-letna državljanka Slovenije, 71-letni državljan Slovenije in 56-letna državljanka Srbije. Kriminalisti so pridobili podatke, da v nočnem lokalu v bližini Maribora, dekleta prisiljujejo v prostitucijo.

Z zbiranjem obvestil so uspeli utemeljiti razloge za sum storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 in Specializiranemu državnemu tožilstvu R Slovenije podali pobudo, da preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru predlaga izdajo odredbe za osebne in hišne preiskave pri treh osumljencih.

Pri izvedbi hišnih preiskav in z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da so osumljenci organizirali prostitucijo na način, da so izkoristili socialno ekonomsko stisko najmanj treh tujk, državljank Venezuele in Kolumbije, jih s preslepitvijo po delu plesalke novačili, organizirali njihov prevoz v Slovenijo, oziroma do nočnega lokala v bližini Maribora, kjer so jih nastanili in seznanili s tem, da njihovo delo ne zajema le plesa, temveč tudi izvajanje prostitucije.

Zaradi izkoriščanja prostitucije so osumljenci z zlorabo odvisnega in podrejenega položaja z navedenimi žrtvami razpolagali, jih v prostitucijo prisiljevali in le to nadzirali ter od prostitucije pridobivali protipravno premoženjsko korist.

Z izvajanjem preiskav, zbiranjem obvestil in izvedbo drugih aktivnosti v skladu z Zakonom o kazenskem postopku so kriminalisti zbrali dovolj dokazov, da so vse tri pridržane osumljence 16. januarja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Žrtve trgovine z ljudmi so bile nameščene v krizno namestitev. Za očitano kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od treh do petnajstih let.