Tresli so se parkomati, padel le drobiž

Sodba v imenu ljudstva: »Darvin Slapšak je kriv, da je 10. novembra 2014 ob 3.06 na parkirišču na Petkovškovem nabrežju v Ljubljani s primernim orodjem na vzvod in s silo telesa poskušal vlomiti v blagajno parkomata, last družbe JP LPT, d. o. o., da bi iz nje vzel denar, vendar mu to ni uspelo in je njihovo dejanje ostalo pri poskusu. Izreče se mu kazen štiri mesece zapora.«

Tako boren je bil izplen tožilstva v primeru vlomov v ljubljanske parkomate in garderobne omarice na glavni železniški postaji. Obtoženi so bili namreč štirje Kočevci, a trije zdaj nepravnomočno veljajo za nedolžne.

V garderobne omarice naj bi vlamljali na železniški postaji. FOTO: Tomi Lombar

Stara znanca črne kronike

Dvainštiridesetletni Darvin in tri leta mlajši Domen Slapšak sta po prepričanju organov pregona 18. oktobra 2014 skupaj z mladoletnima sostorilcema poskušala vlomiti v parkomat na Trgu osvobodilne fronte, a jim to ni uspelo. Nato pa so »po mojstrsko«, ko se je pozneje izrazil eden od varnostnikov osrednje stavbe na železniški postaji, lotili vloma v tamkajšnje garderobne omarice. Kasete z denarjem, ki so bile vgrajene v avtomatske omarice in v katere se je od potnikov, ki so si želeli vanje na varno spraviti svoje stvari, natekal drobiž, so tako elegantno spravili nazaj na prvotno mesto, da varnostnik sprva sploh ni opazil, da bi bilo kaj narobe. Odnesli so 2367 evrov.

Trem krivda ni bila dokazana.

Devetintridesetletni Zdravko Hudorovič, 25-letni Cvetko Grm in Domen Slapšak so bili prav tako obtoženi vloma v garderobne omarice na železniški postaji. Ukradli naj bi 240 evrov. Kar trikrat pa naj bi v bližini vlamljali v parkomate. Enkrat naj bi ukradli 987 evrov, drugič 387 evrov, tretjič pa jim vlomiti ni uspelo.

Ob koncu sojenja je ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri za poskus enega vloma obsodila le Darvina Slapšaka, preostale obtožence pa oprostila po 358. členu zakona o kazenskem postopku, ki veleva: »Sodbo, s katero oprosti obtoženca obtožbe, izreče sodišče, če ni dokazano, da je obtoženec storil dejanje, katero je obtožen.«

Iz Kočevja je prišel praznit parkomat v Ljubljano. FOTO: Tomi Lombar

Dva od oproščenih sta sicer stara znanca črnokronistov, in sicer kočevska Roma Cvetko Grm in Zdravko Hudorovič. S še dvema osumljencema naj bi po vlomu iz dveh hiš v vasici na pobočju Čavna ter v Podnanosu odnesla 8750 evrov gotovine, ročno uro ter več kosov nakita.

Grm je leta 2018 z romskimi prijatelji pred ljubljanskim nočnim klubom Escape ugrabil Marka S. Odpeljali so ga proti Dolenjski, med pretepanjem pa je na poti moral dvigati denar na bankomatih ter na koncu še na novomeški banki; pobrali so mu skoraj dva tisočaka in pol.

Hudorovič je bil obsojen zaradi tatvin in tihotapljenja migrantov. Na sodišču je dejal, da je kradel, ker ni imel denarja za mleko za otroke. S peterico pa je moral na zatožno klop ljubljanske okrožne sodnije tudi zaradi povzročitve hude telesne poškodbe in nasilništva. Zgodilo se je 5. aprila 2022 v romskem naselju Željne pri Kočevju, kri med tamkajšnjim življem naj bi zavrela zaradi starega železa.