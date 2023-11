Trčila tri vozila, tri osebe končale v bolnišnici

Uprava za zaščito in reševanje poroča o hujši prometni nesreči. Ob 17.01 so v naselju Dobrava v občini Izola trčila tri osebna vozila. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili prvo pomoč poškodovanim osebam. Tri poškodovane osebe so reševalci NMP prepeljali v Splošno bolnišnico Izola.