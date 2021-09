Traktor se je prevrnil, dve osebi v bolnišnici

Danes ob 16.24 se je v Belavšku, občina Videm, na travniku prevrnil traktor. Poškodovali sta se dve osebi.Gasilci PGD Ptuj in PGD Leskovec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, stabilizirali vozilo ter oskrbeli dva poškodovanca do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Ptuj in Ormož.Poškodovani osebi so prepeljali v ptujsko bolnišnico.