Toliko primerov tihotapljenja ljudi je letos obravnavala policija

Policija je letos do 8. decembra obravnavala 408 primerov tihotapljenja ljudi, v katerih so prijeli 466 tihotapcev, in sicer 457 tujcev in devet slovenskih državljanov, z 2777 migranti, ki so nezakonito prečkali mejo, so pojasnili na policiji. V enakem obdobju lani je policija obravnavala 212 primerov.

V letu 2023 je kriminalistična policija na območju policijskih uprav Koper, Maribor in Ljubljana predhodno že zaključila tri obsežne preiskave hudodelskih združb, ki so se ukvarjale s tihotapstvom nezakonitih migrantov. V preiskavi so skupno zaznali 102 kaznivi dejanji prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države, odkrili so 41 storilcev, ki so kot člani hudodelskih združb izvrševali navedeno kaznivo dejanje.

Za 427 tihotapcev so na podlagi zbranih dokazov po podani kazenski ovadbi odredili pripor. Kot storilci oziroma tihotapci ljudi izstopajo državljani Romunije, Ukrajine, Hrvaške, Srbije, Moldavije in Gruzije.

Od 21. oktobra oziroma od uvedbe ponovnega nadzora državne meje in do 8. decembra je policija obravnavala 124 primerov, v katerih so prijeli 145 tihotapcev ljudi skupaj z 868 migranti. Za 138 tihotapcev so odredili pripor. Največ prijetih tihotapcev je bilo na območju policijskih uprav Novo mesto, Koper, Maribor in Ljubljana, pri čemer je bilo največ tihotapcev državljanov Romunije, Ukrajine, Moldavije in Gruzije.

Slovenija ostaja tranzitna država

Slovenija na tako imenovani zahodnobalkanski migracijski poti še vedno ostaja tranzitna država, je poudaril Damjan Apollonio iz uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave (GPU). V zadnjem času zaznavajo, da tihotapci ljudi postajajo vse bolj predrzni s kršitvijo cestnoprometnih predpisov in z bežanjem pred policijo.

Po njegovih navedbah policisti opažajo, da so organizirane kriminalne združbe cene tihotapljenja migrantov skozi Slovenijo v zadnjih mesecih povišale predvsem zaradi vse več uspešnih prijetij s strani policije, saj vsako prijetje predstavlja za kriminalne združbe veliko tveganje za priprtje članov tihotapskih verig.

Policija je v letošnjem letu na vseh notranjih mejah obravnavala 56.821 nedovoljenih vstopov, večino na meji s Hrvaško, in sicer 96 odstotkov. Na notranji meji s Hrvaško so obravnavali 54.500 nedovoljenih vstopov, kar je 91 odstotkov več glede na primerljivo lanskoletno obdobje, je na novinarski konferenci pojasnil Peter Skerbiš iz uprave uniformirane policije GPU.

Največ nedovoljenih vstopov na notranjih mejah sta obravnavali Policijska uprava Novo mesto, in sicer kar 78 odstotkov vseh, in pa Policijska uprava Koper, kjer so obravnavali 15 odstotkov nedovoljenih vstopov na vseh notranjih mejah.