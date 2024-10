To je Maročan počel po centru Ljubljane, na kraj napotenih več patrulj

Včeraj, okoli 5. ure smo bili obveščeni, da je neznani osumljenec na območju centra mesta oškodovanki z ramen iztrgal torbico in peš pobegnil. Za njim je stekel občan, ki je policistom podal informacije o smeri bega in opis osumljenca, nato pa mu je ušel med ulicami.

Kot so nam sporočili s PU Ljubljana je bilo na kraj napotenih več patrulj. Policisti so na podlagi danega opisa 25-letnega osumljenca, državljana Maroka, prijeli ter mu odvzeli prostost. Pri njem so bili poleg odtujene torbice najdeni še drugi predmeti, za katere se je sumilo da izvirajo iz kaznivih dejanj. V nadaljevanju je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da je te noči izvršil še dve drzni tatvini in sicer je v enem primeru z mize v lokalu odtujil torbico z vsebino, v drugem primeru pa je oškodovancu iz rok iztrgal mobitel in ga odtujil.

PU Ljubljana opozarja »Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo tudi gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi.«

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj drznih tatvin. Po vseh zbranih obvestilih bo priveden pred preiskovalnega sodnika.