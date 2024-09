Tiktok otroka pognal v smrt. Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo na Koroškem umrl fant

Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, tik preden bi se mu odprl nov svet, je na Koroškem pred slabim mesecem umrl fant, čigar smrt bi lahko bila povezana s tako imenovanim tiktok izzivom, torej dokazovanjem mladih na tem družbenem omrežju. Velikokrat gre za prav nedolžne stvari, kot je ples, spet drugič za izzive, ki so lahko še kako nevarni in so po svetu številne peljali celo v smrt. Zgodba o tragediji koroškega fanta kot opomin mladim, naj pazijo nase, je zakrožila po družbenih omrežjih. Policija je, razumljivo, skopa s podatki. »V okviru spoštovanja določil varstva osebnih podatkov kot tu...