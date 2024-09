Tihotapci cigaret v zapor

Slavko Djaković, Rok Djaković, Tomaž Potočnik in Milan Rkman so pred tremi leti sedli na zatožno klop celjskega okrožnega sodišča. Specializirano državno tožilstvo je namreč zoper njih vložilo obtožnico zaradi tihotapljenja beloruskih cigaret, katerih prevoze so organizirali iz držav izven EU, vozili so jih prek evropskih držav, tudi Slovenije, v Veliko Britanijo, ki je bila ciljna država. A to so počeli ilegalno in v nasprotju s carinskimi predpisi EU, brez ustreznih dokumentov, saj za tihotapsko blago niso plačali carine, niti trošarine ali DDV.

100 tisočakov bodo morali še plačati.

Na celjsko navezo so kriminalisti postali pozorni marca 2019, ko so vozniku prevoznika iz Slovenije na mejnem prehodu med Ukrajino in Madžarsko zasegli 74.713 škatlic beloruskih cigaret v skupni vrednosti dobrih 246 tisoč evrov, ki so jih skrili med lesne pelete. Junija istega leta so več kot 3,2 milijona zavojčkov beloruskih cigaret skrili med pošiljko sončničnih semen v tovorno vozilo prevoznika iz Slovenije, ki so ga ustavili na mejnem prehodu Dover v Veliki Britaniji.

Maja 2020 so 1277 kilogramov cigaret skrili med pošiljko zvočnih izolacijskih panelov v tovorno vozilo slovenskega prevoznika, katerega voznika so ustavili na mejnem prehodu Dunkirk v Franciji, mesec dni pozneje pa so 2,86 milijona cigaret skrili med pošiljko sodov abrazivnega materiala v tovorno vozilo še enega slovenskega prevoznika, katerega voznika so ponovno ustavili na mejnem prehodu Dover v Veliki Britaniji. Ob tem se prevoznikom ni niti sanjalo, da se med njihovim uradnim blagom skriva tihotapsko blago.

Štiri leta in pol zapora je fasal Tomaž Potočnik. FOTO: Mojca Marot

»Skupna vrednost zaseženih cigaret je presegla 1,573 milijona evrov, več milijonov zaseženih škatlic cigaret, število in način organizacije prevozov le-teh pa so bili jasen znak, da se združba ukvarja s tihotapstvom,« je prepričan senat prvostopenjskega sodišča, ki mu je predsedoval sodnik Marko Brišnik in ki je četverico obsodil na večletne zaporne in visoke denarne kazni.

Vodji združbe Slavku Djakoviću je prisodil pet let zaporne kazni in stransko denarno kazen 40.000 evrov. Na štiri leta in šest mesecev zapora so obsodili Tomaža Potočnika, ki je ob tem dolžan poravnati še 30.000 evrov denarne kazni, Roku Djakoviću je sodišče izreklo štiri leta zapora in naložilo prav tako 30.000 evrov denarne kazni, na tri leta zapora pa je obsojen Milan Rkman, ki mora plačati še 10.000 evrov stranske denarne kazni. Ob tem bodo morali vsi poravnati še več tisoč evrov stroškov kazenskega postopka, več sto evrov sodnih taks in drugih stroškov, ki jih bo sodišče odmerilo s posebnim sklepom. Sodba še ni pravnomočna, saj so zagovorniki vseh štirih obtoženih napovedali pritožbo. Z njo se bo ukvarjalo višje sodišče.