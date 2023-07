Tatovi v zadnjih dneh zelo aktivni: ukradli tudi gradbeni material

V Pobegih je lopov vlomil v starejši objekt, ukradel več kosov gradbenega orodja ter naredil kar za 15.000 evrov škode.

Na Viču so baraboni trikrat vlomili: iz enega od stanovanj sta izginila gotovina in nakit, skupaj vredno 7000 evrov, iz hiše za več tisočakov gotovine in nakita, iz podjetja pa gotovina; škode je za 4000 evrov.

V vasi Neverke je falot vlomil v skladišče in ukradel bakrene izdelke, vredne 10.000 evrov.

V Logatcu je nebodigatreba vlomil v hišo ter ukradel gotovino in nakit. Škode je za 6500 evrov.

V Izoli je pridanič vlomil v stanovanje, ukradel sef z denarjem in več dokumenti ter 23-letnega lastnika oškodoval za 6500 evrov.

Ukradli gradbeni material

V Centru so zlikovci vlomili dvakrat: iz gradbenega zabojnika so ukradli za 3000 evrov gradbenega materiala, iz garaže pa 3 kolesa, vredna 3000 evrov.

V Šiški je vlomilec iz stanovanja ukradel ročni uri in naredil za 5000 evrov škode.

Na območju Slovenske Bistrice je barabin iz objekta na gradbišču ukradel laserski nivelir, vreden 4500 evrov.

V Trebnjem je tolovaj vlomil v stanovanjsko hišo, sunil nakit ter naredil za 4000 evrov škode.

Na Viču so mrhovinarji vlomili v poslovni objekt ter ukradli za več tisoč evrov kovinskih izdelkov.

Zamikali sta ga motorna žaga in kosilnica

Iz zidanice v Mavrlenu je vlomilec odnesel motorno žago, kosilnico in posodo z gorivom, skupaj vredno 1800 evrov.

V Danah pri Sežani sta do 84-letnega domačina pristopila dva moška. Medtem ko ga je eden zamotil pod pretvezo, da polaga kable, mu je drugi iz hiše pobral zlatnino.

Ponoči so baraboni na Aškerčevi cesti v Velenju vlomili v dva kavna avtomata in dva avtomata s pijačami in prigrizki. Ukradli so denar, večjo škodo so povzročili s poškodovanjem avtomatov.

V Kočevju je lump vlomil v skladišče ter ukradel za tisočaka orodja.

V Mrtvicah na območju PP Krško so ponoči lopovi z njive ukradli 200 kg krompirja, z njive v kraju Blato na območju PP Trebnje pa 150 kg krompirja.