Svetnik dilal drogo

Zakonca sta mamila prodajala na drobno. Fotografija je simbolična. FOTO: Dedmityay/Getty Images

Odvisnik izgubil zavest

Trojica je že sedem mesecev v priporu. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ponovitvena nevarnost

5 pištol, puško in več kot 700 nabojev so mu zasegli že prej.

Orožje razkazoval po facebooku

Čeprav sta v preiskavi Henček in Nikola očitke zanikala, Jovanka pa se je branila z molkom, smo izvedeli, da že potekajo pogajanja o priznanju krivde.

Že vsaj sedem mesecev se 48-letni, predstavnik romske skupnosti v črnomaljskem občinskem svetu, ni udeležil tamkajšnje seje. Razlog: sedem mesecev je v priporu. Pa ne le on, pač pa tudi njegova žena, zaradi istih očitkov na sojenje za zapahi čaka še 46-letni Metličan. Prekupčevali so, tako obtožnica, z drogo: predvsem s heroinom in kokainom pa tudi s travo.Zakonca Kosec, ki imata pet nepreskrbljenih otrok, sicer država izdatno podpira s socialno pomočjo, on dobi 500, ona 400 evrov, k temu je treba prišteti še otroške dodatke. To jima očitno ni dovolj, zato sta se podala v nezakonite posle, ki so, kot kaže njun življenjski standard, kar donosni. Gradita namreč hišo in vozita dober avto, ko pa so Henčku in njegovemu sinupred slabima dvema letoma sodili zaradi razgrajanja v enem od črnomaljskih lokalov, sta prišla vsak s kar po dvema odvetnikoma. Te sta plačala, ju je pa sodišče, ker sta prejemnika socialne pomoči, oprostilo stroškov kazenskega postopka ...Namige, da v romskem naselju Lokve pri Črnomlju cvetijo posli z drogo, so policisti in kriminalisti med drugim preverjali tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi. V dobrih sedmih mesecih, torej od začetka februarja do prve polovice julija lani, naj bi tako Henček opravil kar 75 prodaj, ena pa je bila zabeležena v času pred tem. Drogo naj bi prodajal tudi skupaj z ženo, takrat je menda ona tehtala in pakirala, on pa poskrbel za finance, včasih je trgovala tudi Jovanka sama.Po obtožnici je šlo za prodajo manjših količin droge odvisnikom, vrednost ene prodaje je segala do največ 140 evrov, se je pa zgodilo, da odjemalec ni imel gotovine in je drogo plačal kar s klimatsko napravo in z baterijskim vrtalnikom. Enkrat je prišlo celo do precej nevarne situacije, ko je h Koščevim po nakupih prišel občan, heroin je zaužil kar tam v njihovi hiši in izgubil zavest.Odjemalci so drogo od Koščevih kupovali po različnih belokranjskih krajih: v Črnomlju, Metliki, Semiču, Vinici, Gradcu, Ziljah, Lokvah, ne glede na uro, prav tako ne glede na okolico, dilali so na primer pri gasilskem domu, lekarni, zdravstveni postaji.Henček naj bi drogo vsaj enkrat nabavil pri Petkoviču, pri slednjem so policisti, ko so opravili hišno preiskavo, zasegli 110 gramov konoplje, sicer pa zoper njega že teče postopek za istovrstno kaznivo dejanje. Ob razbitju kriminalne združbe so z novomeške policijske uprave sporočili: »Člani kriminalne združbe so bili pri svojem delovanju izjemno previdni, njihov izključni motiv je bil zaslužek, saj so vsi razen 45-letnega osumljenca (torej Petkoviča, ki je medtem že dopolnil 46 let, op. a.) brez zaposlitve, s preprodajo prepovedanih drog pa so si omogočili lagodno življenje. Ugotovljeno je bilo, da sta 45-letna osumljenka in 48-letni osumljenec nekaterim odvisnikom, ki so jima dolgovali denar, grozila, da jih bosta ubila ali poškodovala.«Koščevima in Petkoviču so prostost odvzeli 21. oktobra lani, od takrat so tudi v priporu. Sprva je bila preiskava uvedena tudi za Davida Kosca. »Tožilstvo je po končani preiskavi zoper D. K. odstopilo od pregona, ker ni dokazov, da bi storil kaznivo dejanje,« je na naša poizvedovanja odgovoril, višji državni tožilec in vodja okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu. Je pa obtožnica pravnomočna za preostale tri; torej Henčka in Jovanko Kosec ter Nikolo Petkoviča, a datum začetka sojenja še ni znan. Čeprav sta v preiskavi Henček in Nikola očitke zanikala, Jovanka pa se je branila z molkom, smo izvedeli, da že potekajo pogajanja o priznanju krivde.Naj spomnimo, da so ob prijetju sledile hišne preiskave. Takrat so policisti sporočili, da so pri 48-letniku (torej pri Henčku Koscu, op. a.) našli in zasegli pištolo, posušene rastlinske delce konoplje ter več mobilnih telefonov, mobilne telefone in travo so zasegli tudi na naslovu bivanja takrat 45-letnega osumljenca, torej Petkoviča. Policisti in kriminalisti so osumljene v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi številnih kaznivih dejanj: 48-letnika zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, povzročitve splošne nevarnosti in groženj, 45-letnico zaradi lahke telesne poškodbe, zatajitve in poškodovanja tuje stvari, 25-letnika zaradi povzročitve splošne nevarnosti, kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in prikrivanja, takrat 45-letnega osumljenca pa poleg kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog tudi zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.Črnomaljski možje v modrem so pred časom že opravili hišno preiskavo pri Henčku Koscu in mu zasegli pet pištol, puško in več kot 700 nabojev po tem, ko so posamezniki, med katerimi je bil tudi njegov 25-letni sin, na družabnem omrežju objavili posnetek, na katerem razkazujejo orožje, uživali naj bi tudi prepovedano drogo.Je pa bil svetnik, ki so mu Romi zaupali že drugi mandat, pred slabima dvema letoma obsojen na pogojno kazen tri mesece zapora v preizkusni dobi treh let zaradi povzročitve splošne nevarnosti in grožnje, njegov sin pa na leto in pol zapora, kar naj bi odslužil z delom v splošno korist. Šlo je za omenjeno razbijanje in grožnje v enem od črnomaljskih lokalov.