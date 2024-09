Strašna nesreča! Otrok padel med prednje in zadnje kolo traktorja

Včeraj okoli 20. ure so PU Novo mesto iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo hudo poškodovanega otroka, ki naj bi ga povozil traktor.

Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto: »Policisti PP Brežice so zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je do povoženja prišlo pri naselju Glogov Brod. 35-letni moški je s traktorjem oral njivo, na sedežu v traktorju pa je bil tudi otrok. Med delom naj bi se vrata traktorja odprla, otrok pa je padel med prednje in zadnje kolo, ki ga je prevozilo. Zaradi hudih poškodb je bil otrok iz bolnišnice odpeljan v UKC Ljubljana.«

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 27. 9. in 30. 9. posredovali v 237 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 687 klicev. Posredovali so zaradi nesreč pri delu, požarov, iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno-varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

Policisti vse okoliščine dogodka še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.