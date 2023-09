Ste slišali, kaj se je zgodilo Francozu, ki je na Primorki s porschejem vozil za reševalnim vozilom na nujni vožnji?

Policisti koprske policijske uprave so v torek oglobili francoskega voznika, ki je po primorski avtocesti vozil za reševalnim vozilom na nujni vožnji.

Kot so zapisali v dnevnem sporočilu za javnost, so jih v torek reševalci reševalnega vozila na nujni vožnji obvestili, da za njimi v smeri iz Vrhnike proti Kopru vozi avtomobil znamke porsche s francoskimi registrskimi tablicami. Policisti so 51-letnega državljana Francije izsledili pri Razdrtem in mu izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti dodajajo, da je leta 2021 noveliran zakon o pravilih cestnega prometa predvidel globo tudi za tiste, ki pri nujni vožnji ovirajo intervencijska vozila.

Kakšne so kazni?

Za neupoštevanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo, znaša globa za voznika 300 evrov. Prav tako je s 300 evri kaznovana priključitev intervencijskemu vozilu in prehitevanje. S 160 evri se kaznuje oponašanje intervencijskih vozil s posebnimi svetlobnimi in zvočnimi znaki na vozilih, ki teh ne smejo uporabljati. Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti pa je 200 evrov, so našteli na koprski policijski upravi.