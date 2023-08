Srhljivka pri Kopru: ko je spal, ga je napadel zaradi treh evrov, denar je vzel otrok (8)

Kriminalisti SKP PU Koper so obravnavali kaznivi dejanji rop (KZ-1) in povzročitev hude telesne poškodbe. Oboje se je zgodilo prejšnji teden na območju Bertokov pri Kopru, oškodovan pa je 67-letni državljan Republike Slovenije.

Na podlagi zbranih obvestil in dokazov so policisti PU Koper ugotovili, da je kaznivih dejanj utemeljeno osumljen 38-letni državljan Republike Slovenije, ki je pristopil do oškodovanca, ko je ta spal v zabojniku, postavljenem na območju Bertokov. Z lesenima palicama je začel udrihati po njegovem telesu in ga huje telesno poškodoval. Osumljeni je od nesrečnika zahteval tudi denar.

Denar vzel otrok

Oškodovanec je tri evre v kovancih izročil osemletnemu otroku, državljanu Republike Slovenije, ki je bil prisoten pri dejanju, nakar sta osumljeni in otrok kraj zapustila.

Osumljenca so policisti v torek izsledili in prijeli na območju Bertokov in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper osumljenega odredil pripor.

Ker je bil pri zagrešitvi kaznivega dejanja prisoten tudi osemletni otrok, ki na podlagi 21. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) za svoja ravnanja ni kazensko odgovoren, je bil o vseh ugotovitvah obveščen tudi pristojni Center za socialno delo. V nadaljevanju bodo dodatno preverjane okoliščine obstoja kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po 192. členu KZ-1.

Grozi mu do deset let zapora

Za kaznivo dejanje ropa po prvem odstavku 206. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) je zagrožena kazen zapora od enega do desetih let. Za kaznivo dejanje hude telesne poškodbe po prvem odstavku 123. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), je zagrožena kazen zapora od šestih mesecev do petih let.