Spet zaprta štajerka: nesrečo povzročil, ko ni upošteval policije

Štajerska avtocesta je na odseku med Blagovico in Trojanami v smeri Maribora zaradi prometne nesreče v predoru Podmilj zaprta. Na Policijski upravi Ljubljana so STA povedali, da je nesrečo povzročil voznik, ki ni ustavljal na znake policistov, in da huje poškodovanih ni.

Prometnoinformacijski center za državne ceste je objavil, da je obvoz možen po vzporedni regionalni cesti preko priključkov Blagovica in Trojane. Zaradi reševanja ujetih vozil pa je trenutno zaprt tudi predor Trojane proti Ljubljani.

Nesreča že dopoldne

Štajerska avtocesta je na delu prek Trojan v smeri proti Mariboru zaprta drugič danes. Dopoldne je v predoru Trojane verižno trčilo pet osebnih vozil, nastala materialna škoda na vozilih. Avtocesta je bila zaprta okoli dve uri.