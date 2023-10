Spečega brata 11-krat zabodel

Ali je bil 29-letni Alžirec Fatah Rašid Adaouri 12. aprila lani nor, kot se je izrazila njegova žrtev, 38-letni sorojak Khierdine Tahraoui, ali pa ga je 11-krat zabodel le z le enim ciljem – da ga ubije? »Nisem ga imel namena ubiti, saj sva že od nekdaj prijatelja in sva tudi držala skupaj. Kot brat mi je,« še danes zatrjuje Adaouri.

»Zaradi te ene napake ne morem izgubiti življenja,« je še dodal, pri čemer je seveda imel v mislih enotnih 16 let in sedem mesecev, kolikor bi moral glede na odločitev prvostopenjskega sodišča zaradi poskusa umora Tahraouija in poškodovanja tuje stvari (razbitje stekla na vratih) v zapor: »Gre za dolgo obdobje. Gre za moje življenje, imam otroke ... To je nepravično sojenje.«

Vse te besede je včeraj izrekel ob prisotnosti zagovornika Petra Kobentarja, s katerim sta iz pripora prek videokonference prisostvovala pritožbeni seji ljubljanskega višjega sodišča. Sodniki Alenka Gregorc Puš, Lea Habjanič in Janko Marinko so lahko še v živo slišali, zakaj se Alžirec zavzema za to, da bi mu ti razveljavili aprilsko obsodilno sodbo in da bi o zadevi odločal drug senat. Poleg zaporne kazni je v sodbi določeno še, da bo po prestani kazni za pet let izgnan iz države.

10 centimetrov je bilo dolgo rezilo noža.

Želi si novega izvedenca

Kobentar je poudaril, da Adaouri, ko je zabodel Tahraouija, ni ravnal na zahrbten način: »Po našem mnenju zakonski znaki, da naj bi bilo dejanje storjeno na zahrbten način, niso podani.« Obramba zdajšnjemu sodnemu izvedencu psihiatrične stroke očita tudi, da je ta »opravil katastrofalno delo«. »Kar je jasno že takoj, ko vidimo, kaj je o stanju obtoženca že povedal oškodovanec in na kakšen način je obtoženi izvedel kazniva dejanja. Že na prvi stopnji smo se zavzemali za postavitev novega izvedenca, kar bi bilo po našem mnenju nujno, da se ugotovi očitna neprištevnost obtoženega,« je sklenil odvetnik.

Zgodilo se je lani v ljubljanskem azilnem domu. FOTO: Jože Suhadolnik

Izvedenec Miha Derganc je ocenil, da je šel Adaouri tistega dopoldneva v azilnem domu na ljubljanskem Viču z deset centimetrov dolgim rezilom noža nad spečega Tahraouija prišteven. Pri njem ni našel nobene duševne motnje, je pa sklenil, da je njegovo ravnanje posledica osebnostne motnje. Da postane izrazito manipulativen in se odzove agresivno, če kaj ne gre po njegovo.

Že hospitaliziran

Tahraoui, kot že rečeno, je pričal, da je obtoženi nor oziroma da ima »včasih težave v glavi«. Pa tudi, da je imel že dolgo psihične težave in da včasih tudi kar »znori« brez razloga. V Alžiriji naj bi bil zaradi tega tudi že hospitaliziran.

Oškodovanec naj bi bil napaden na zahrbten način, saj je, ko je v sobo stopil obtoženi, spal na svoji postelji, z glavo pa je bil obrnjen proti steni. Obtoženi je nato, ko ga je 11-krat zabodel, z nožem v roki še tekel za njim vse do jedilnice. In da bi na vsak način stopil vanjo, je tudi z nožem in roko tako močno tolkel po vratih, da je razbil steklo. Medicinska sestra je poškodovanemu lahko dala prvo pomoč šele, ko ga je neki drugi prosilec za azil rešil skozi okno jedilnice.