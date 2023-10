Sojenje za smrt gozdnega moža: razveljavili sodbo, četverico izpustili iz pripora

Višje sodišče je razveljavilo sodbo četverici, ki je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani spoznana za krive nasilne smrti 77-letnika iz okolice Grosupljega marca lani, poroča Večer. Obtožene so po podatkih časnika izpustili iz pripora, sojenje pa se bo začelo znova.

Kaj je razlog za razveljavitev sodbe, uradno ni znano, saj obramba, obtoženi in tožilstvo sodbe še niso prejeli, še piše Večer.

Ljubljansko okrožno sodišče je decembra lani Marjana Grma, Mihaela Grma, Marka Belcla in Marjana Brajdiča spoznalo za krive storitve naklepnega dejanja posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom v primeru 77-letnika iz okolice Grosupljega.

Za Marka Belcla je prvostopenjsko sodišče izreklo kazen v višini devet let zapora. Marjana Brajdiča je obsodila na enotno zaporno kazen 10 let in 10 mesecev zapora, Mihaela Grma na enotno zaporno kazen devet let in tri mesece zapora in Marjana Grma na 10 let in dva meseca zapora.

V gozdu ga je našel prijatelj

Kot je tedaj v izreku sodbe poudarila sodnica Maja Povhe, je četverica kriva, da je z naklepom in hudo malomarnostjo 77-letnemu Stanislavu Knaflu povzročila posebno hudo telesno poškodbo, zaradi katere je kasneje umrl. Knafel je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a 77-letnika niso mogli rešiti.

Obramba obsojenih je v sodnem postopku sicer zatrjevala, da tožilstvu ni uspelo dokazati, ali so se vsi štirje obtoženi v času storitve očitanega jim kaznivega dejanja nahajali na istem kraju, prav tako po mnenju obrambe ni bilo dokazov, v kakšnem sosledju naj bi izvedli omenjeno dejanje in kakšna je bila pri tem vloga vsakega od obtoženih. Obramba se je pritožila na višje sodišče, ki je sedaj sodbo razveljavilo.