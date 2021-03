Smrt osemletnice v Mengšu: razkrite so podrobnosti grozljivega dogodka

Policisti so bili v sredo nekaj pred 17. uro obveščeni, da je v Mengšu pes napadel otroka.V poročilu ljubljanske policijske uprave navajajo, da se je po do zdaj zbranih obvestilih osemletnica na dvorišču stanovanjske hiše, ki je sicer ograjeno z ograjo, vendar so bila dvoriščna vrata odprta, približala večjemu psu, ki je bil privezan z verigo. Pes je deklico napadel in ogrizel. Na kraj je prišla odrasla oseba, ki je psa odstranila, ter poklicala reševalce. Kljub hitri zdravniški pomoči je osemletnica na kraju zaradi poškodb umrla.Policisti so opravili ogled in še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Na kraju je bila tudi veterinarska inšpektorica, ki je odredila odvzem psa.