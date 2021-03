Groza na območju Mengša: rotvajler ubil deklico

Kot so poročali na portalu 24ur, je v občini Mengeš rotvajler do smrti pogrizel deklico, mlajšo od 10 let.



Pri ljubljanski policijski upravi so potrdili, da je v občini Mengeš v popoldanskih urah pes napadel otroka, ki je zaradi hudih poškodb umrl.



Ker policija dogodek še preverja, naj bi bilo več znanega jutri.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: