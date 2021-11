Služili s prebežniki

Mariborski kriminalisti so v daljši mednarodni preiskavi prišli na sled mednarodni hudodelski združbi, ki se je ukvarjala z nezakonitimi prevozi tujcev iz Hrvaške in Madžarske prek Slovenije v Avstrijo oziroma Italijo. Na območju Slovenije so prijeli pet osumljencev, vodjo združbe pa so prijeli na Poljskem.

V kriminalistični preiskavi so sodelovali tudi varnostni organi Avstrije, Poljske in Madžarske, dejavnosti pa je koordinirala Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi. Začelo se je, ko je oktobra lani k nam prišel državljan Tunizije in nato neprijavljen bival na območju Maribora. Tunizijec je že leta 2019 organiziral nezakoniti prevoz petih tujcev. Policija je ugotovila utemeljene razloge za sum, da se je v Slovenijo vrnil z namenom organizacije nezakonitih prevozov tujcev, zaradi česar so zoper njega uvedli prikrite preiskovalne ukrepe.

Za osumljence, ki so jih prijeli v Sloveniji, je bil odrejen pripor.

Ugotovili so, da je »v času bivanja v Sloveniji za izvedbo nezakonitih prevozov tujcev angažiral različne voznike, državljane Poljske, Ukrajine, Pakistana in Tunizije«. V času kriminalistične preiskave je hudodelska združba, katere vodja na območju Slovenije je bil prav Tunizijec, opravila najmanj deset nezakonitih prevozov tujcev, pri katerih so na območje Slovenije spravili najmanj 58 tujcev, državljanov Iraka, Pakistana in Tibeta. »Tujci so za prevoz na območje Evropske unije plačali okrog 5500 evrov po osebi, kar pomeni, da si je hudodelska združba z navedenimi prevozi pridobila najmanj 319.000 evrov protipravne premoženjske koristi, pojasnjuje Miran Šadl,« predstavnik mariborske policijske uprave za odnose z javnostjo.

Med kriminalistično preiskavo so na območju Slovenije prijeli pet osumljencev in jih s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnim sodnikom. Zoper vse je bil odrejen pripor, vodjo hudodelske združbe, ki je medtem že zapustil Slovenijo, pa so na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo prijeli na območju Poljske. Dva državljana Sirije, člana združbe, ki prebivata na območju Slovenije, so v četrtek prijeli na območju Maribora. Po hišnih preiskavah in ostalih aktivnostih jih bodo ovadili.