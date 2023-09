S škarjami in nožem je 25-krat zabodel Darja

Skoraj leto in pol po grozoviti smrti 57-letnega Kobjeglavca Darja Grmeka se je začelo sojenje 59-letnemu zamejskemu Slovencu Adrianu Petelinu, ki živi v Devinu, po rodu pa je iz Mahinj v Italiji. Moril naj bi na grozovit način, da mu ne bi bilo treba vrniti denarja. Petelin pravi, da je Grmeku vrnil vse, Grmek pa je še pred smrtjo trdil, da mu Petelin dolguje 180 tisočakov. Adriano Petelin se včeraj na sodišču ni zagovarjal. Foto: Moni Černe »Obdolženi je oškodovanca prvega aprila lani v hiši na naslovu Kobjeglava 45 z nožem in vrtnimi škarjami 25-krat zabodel in večkrat urezal v predel gla...