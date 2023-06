S pištolo v trgovino, oboroženega in maskiranega roparja še iščejo

V sredo zjutraj slabih 15 minut po osmi uri so mariborsko policijsko upravo obvestili o ropu manjše prodajalne na Gosposvetski ulici v Mariboru. Neznanec je, oborožen s pištolo, vstopil v prodajalno in od zaposlene zahteval denar. Uslužbenko je odrinil od blagajne in ukradel približno 900 evrov, nato pa zbežal proti krožišču.

Ropar je star približno 35 let, suhe postave, velik med 180 in 185 cm, svetlih kratkih las in modro rjavih oči, oblečen v jopico oziroma anorak temno modre barve, dolge džins hlače in z roza-rdečo ruto, ki si jo je nadel čez nos in usta. »Naprošamo vse očividce ali vse, ki bi lahko kakor koli pripomogli pri izsleditvi storilca, da informacije o dejanju sporočijo na telefonsko številko 113,« sporočajo mariborski policisti.

O dveh dogodkih, ki so ju opredelili kot poskus ropa oziroma rop na območju središča Ljubljane in Viča, poročajo tudi z ljubljanske policijske uprave. V večernih urah je doslej neznani osumljenec vstopil v trgovino ter zaposlenim zagrozil z ostrim predmetom in zahteval denar. V centru je, ne da bi kaj odnesel, zbežal iz trgovine, na Viču pa je iz blagajne odnesel nekaj bankovcev in peš pobegnil. V dogodkih ni bilo poškodovanih.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodkov, tudi, ali gre za istega storilca. Gre namreč za moškega suhe postave, visokega okoli 180 cm, oblečen je bil v črna oblačila, nosil je črno kapo s šiltom in obrazno masko, govoril pa je slovensko. Policisti ga iščejo.