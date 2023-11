Prišlo do množičnega pretepa, dvakrat poklicali na pomoč policiste

Policiste PP Krško so v petek, 24. 11. zvečer, dvakrat poklicali na pomoč iz naselja Kerinov Grm, kjer naj bi prišlo do množičnega pretepa. V obeh primerih so vzpostavili javni red in mir, zbrali obvestila in ugotovili identiteto vpletenih oseb, ki so bile pod vplivom alkohola.

Okoliščine še preverjajo, na podlagi ugotovitev pa bodo zoper osumljence oziroma kršitelje podali kazensko ovadbo ali jim izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru.