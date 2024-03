Prijeli tihotapce in tujce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo (FOTO)

Na območju Kostanjevice ob Krki so policisti Policijske uprave Novo mesto v četrtek, 7. marca, nekaj po 19. uri ustavili voznika kombija mercedes vito, romunskih registrskih oznak.

Med postopkom so ugotovili, da 33-letni državljan Moldavije v kombiju prevaža pet državljanov Turčije in dva državljana Sirije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.