Pri sestopu s Šmarne gore poklicala na pomoč

V ponedeljek okoli 19. ure se je pri sestopu s Šmarne gore v občini Medvode poškodovala občanka, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Gorski reševalci GRS Ljubljana in gasilci PGD Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh so poškodovanko s pomočjo vrvne tehnike prenesli do ceste, kjer so jo predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem NMP Ljubljana.