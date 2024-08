Pri sebi imel bel prah in posušene rastlinske delce

Policisti PPIU Nova Gorica so 8. avgusta, v nočnem času, v naselju Kanal, 34-letnemu moškemu v postopku zasegli PVC vrečko z vsebino bele prašnate snovi in več vrečk z zelenimi posušenimi rastlinskimi delci.

Zaradi suma, da gre za posest prepovedanih drog, so bili omenjeni osebi predmeti zaseženi in poslani v nadaljnjo analizo. Če bo rezultat preliminarnega testa pozitiven, bodo policisti tudi zoper 34-letnika uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.