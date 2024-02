Previdno, v predoru Golovec se je zgodila nesreča (FOTO)

Na ljubljanski vzhodni obvoznici sta zaprta prehitevalni in vozni pas v predoru Golovec iz smeri Dolenjske in ljubljanske južne obvoznice proti Zadobrovi, Štajerski, opozarjajo na spletni strani prometno-informacijskega portala.

Dodali so še, da promet poteka po desnem pasu in da je nastal zastoj. Iz smeri Primorske proti Štajerski priporočamo ljubljansko zahodno in severno obvoznico.