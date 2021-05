Prestrašeni občani klicali policiste: Slišimo strele

Brežiške policiste so v četrtek malo pred 18. uro obvestili, da so na območju Brezine slišali strele. Takoj so se odzvali, preverili navedbe in ugotovili, da je s plinsko pištolo streljal 16-letnik.



Pištolo, s katero je mladoletnik kršil javni red in mir, so zasegli. Na podlagi ugotovitev bodo zoper njega ustrezno ukrepali, so sporočili iz PU Novo mesto.

